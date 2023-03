Homem tenta fugir pelo telhado para escapar de prisão em Itarema

Um homem de 23 anos foi preso na quarta-feira, 1º, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) no município de Itarema, a 210,6 km de Fortaleza. No momento da detenção, o homem estava na residência dele e, ao perceber a aproximação das equipes policiais, tentou fugir pelo telhado.

Identificado como Francisco Robson, ele foi alvo de um mandado de prisão preventiva pelos crimes de roubo, associação criminosa e corrupção de menor.

Ele foi conduzido a uma delegacia da região, onde foi cumprido o mandado de prisão e está à disposição da justiça. A captura contou com o apoio da Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE).



