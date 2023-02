Pescador é condenado por matar ex-companheira na frente do filho no Ceará

O pescador Renato Pinto Braga foi condenado a 28 anos e sete meses de prisão pelos crimes de feminicídio e lesão corporal. A sessão do Tribunal do Júri que o condenou pelo assassinato de Sandra Mara Rodrigues Barros, de 39 anos, foi realizada nessa quinta-feira, 9. O feminicídio ocorreu em 20 de agosto de 2021, na localidade de Porto dos Barcos, em Itarema (Litoral Norte do Estado).

Conforme o Ministério Público do Estado (MPCE), Renato invadiu a residência dos pais de Sandra Mara e a esfaqueou. "Os motivos seriam ciúmes e sentimento de posse em relação à mulher", afirmou o MPCE. "Durante o ataque, o pai da vítima, na tentativa de defendê-la, foi agredido". O crime ocorreu na presença do filho do casal.

Ainda conforme a denúncia, Renato e Sandra Mara conviveram maritalmente por sete anos, relacionamento marcado “por frequentes episódios de animosidade entre eles”. Momentos antes do crime, a vítima havia ido à casa onde morava com o acusado e começou a arrumar seus pertences.

O MPCE relata que a atitude de Sandra Mara enfureceu Renato, que achava que ela iria se encontrar com um amante. Ele, então, armou-se com uma faca e foi em direção à casa do ex-sogro, onde Sandra afirmou que não queria mais ficar com o acusado.

“Em seguida, ainda mais furioso e inconformado, o acriminado pegou a faca que estava em sua cintura, chutou o portão da casa, adentrou a área de entrada do imóvel, e foi em direção à vítima, quando, então, desferiu diversas facadas na companheira”.

Renato foi preso ainda em estado de flagrante, após fugir do local do crime e se refugiar na casa de uma cunhada. Preso desde então, ele não poderá recorrer em liberdade. A Justiça também determinou a incapacidade do réu para o exercício do poder familiar em relação ao filho.

