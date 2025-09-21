Tentativa de chacina em Itapipoca: homem é morto e 5 são feridos

Tentativa de chacina em Itapipoca: homem é morto a tiros e cinco são feridosA vítima de 28 anos foi a óbito no local e tinha antecedente por ameaça. Cinco pessoas foram lesionadas pelos tiros e socorridas para uma unidade hospitalar
Um homem de 28 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo, 21, em uma via pública do bairro Coqueiro, no município de Itapipoca, no interior do Ceará.
Conforme as informações policiais, a vítima foi a óbito no local e tinha antecedente por ameaça. Na ocasião, outras cinco pessoas foram lesionadas pelos tiros e socorridas para uma unidade hospitalar.
O crime teria ocorrido em uma área movimentada por concentrar os bares da Cidade, próximo a Praça dos Três Climas, no cruzamento entre as ruas João Cordeiro e Caio Prado.
Informações sobre a identificação dos autores dos dos disparos não foram divulgadas. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um homicídio ocorrido, na madrugada de hoje, 21, em Itapipoca.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para a ocorrência, segundo a pasta.
Tentativa de chacina em Itapipoca: investigações
Além disso, a SSPDS comunica que a Delegacia de Itapipoca está à frente das investigações e realiza diligências com o intuito de capturar envolvidos no crime.
Identificação dos presos
Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.
A SSPDS informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).