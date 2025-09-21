Tentativa de chacina em Itapipoca: homem é morto e 5 são feridos

Disparos de arma de fogo, em Itapipoca, deixaram um homem de 28 anos morto e cinco feridos, na madrugada deste domingo, 21 / Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem de 28 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na madrugada deste domingo, 21, em uma via pública do bairro Coqueiro, no município de Itapipoca, no interior do Ceará. Conforme as informações policiais, a vítima foi a óbito no local e tinha antecedente por ameaça. Na ocasião, outras cinco pessoas foram lesionadas pelos tiros e socorridas para uma unidade hospitalar.