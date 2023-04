Cachorro é resgatado após ficar três dias preso em poço no Ceará

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para resgatar um cachorro na zona rural de Itapipoca, a 140 km de Fortaleza. A equipe deslocou-se até a localidade de Galego para salvar o animal, que estava dentro de um poço de aproximadamente 15 metros de profundidade há três dias, segundo relato de moradores. O resgate ocorreu nessa quinta-feira, 20.

Para que a ação fosse realizada com êxito, um dos bombeiros deveria entrar no poço e pegar o cão de volta. Contudo, o poço não dispunha de segurança para que um dos profissionais descesse, visto que, havia um risco de colapso na estrutura. Logo, a equipe de Busca e Resgate da 5ª Cia do 3º BPM, composta por sargento Rodrigues, cabo Michel e soldado Lima, lançou uma corda com um laço na extremidade para suspender o cachorro pelo peitoral.

De acordo com moradores da localidade, o cachorro, nomeado como Bob, estava preso no poço há três dias e, ao ser retirado do poço, foi entregue ao seu tutor, que havia solicitado o resgate.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Duas lojas de shoppings em Fortaleza e Maracanaú são roubadas em um dia

Cearense cria inteligência artificial para ajudar o filho a parar de chupar o dedo

Apuiarés tem maior chuva no Ceará no feriado de Tiradentes; veja previsão

Pacatuba tem maior chuva no Ceará nas últimas 24h; veja previsão

Ceará não registra estiagem pela 1ª vez desde a criação do Monitor de Secas

Tags