Pacatuba tem maior chuva no Ceará nas últimas 24h; veja previsão

Choveu em, pelo menos, cinco municípios do Estado nas últimas 24 horas; é o menor índice registrado no mês de abril

O município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, registrou a maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a cidade registrou 17 milímetros (mm), seguida de Paracuru, com 5,1 mm.



Ainda de acordo com a Funceme, choveu em, pelo menos, cinco municípios do Estado. É o menor índice registrado no mês de abril, o segundo com maior volume de chuvas historicamente no Ceará.

Depois de um março de muita precipitação, que também foi registrada nos primeiros dias de abril, o Estado tem tido uma desaceleração no volume de chuvas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja a previsão do tempo no Ceará para os próximos dias

Sábado - 22/04/2023

Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões.



Domingo - 23/04/2023

Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões.



Segunda - 24/04/2023

Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões.

Chuvas nas últimas 24 horas, segundo a Funceme:

1- Pacatuba (Posto: PACATUBA) : 17 mm

2- Paracuru (Posto: POCO DOCE) : 5,1 mm

3- Itaitinga (Posto: ITAITINGA) : 2 mm

4- Araripe (Posto: BREJINHO) : 1,2 mm

5- Camocim (Posto: CAMOCIM) : 1 mm

Sobre o assunto Quadra chuvosa: reserva hídrica do Ceará cresceu 57% desde março

Jovem morre afogado ao tentar resgatar cachorro em açude no Ceará

Ceará: menos açudes sangram, mas reserva hídrica aumenta; entenda



Tags