Duas lojas de shoppings em Fortaleza e Maracanaú são roubadas em um dia

Uma joalheria localizada dentro de um shopping de Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, foi roubada neste sábado, 22. Horas antes do crime, outra loja de shopping, desta vez no bairro Sapiranga, na Capital, também foi alvo de um roubo.

Em Maracanaú, conforme O POVO apurou, dois homens se passaram por clientes e abordaram, armados, as funcionárias. Um deles ficou com uma funcionária na parte de baixo e outro subiu para subtrair as joias do cofre. Aproximadamente R$ 300 mil reais em joias foram retiradas do local.

De acordo com informações de uma fonte ligada à Polícia, os homens seriam os mesmos que atacaram outra joalheria em um shopping de Fortaleza, há aproximadamente um mês.

Ainda neste sábado, 22, outra loja em shopping, no bairro Sapiranga, em Fortaleza, foi roubada. Um homem armado entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. Ele roubou aparelhos celulares.

Os respectivos casos foram atendidos por policiais militares. As investigações ficaram a cargo da Polícia Civil. Imagens de circuito de segurança serão utilizadas para auxiliar a identificar os criminosos.

