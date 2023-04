Apuiarés tem maior chuva no Ceará no feriado de Tiradentes; veja previsão

Os municípios de Coreaú e São Benedito aparecem em seguida, com 50mm e 42mm, respectivamente

O município de Apiuarés registrou o maior índice pluviométrico diário do Estado na última sexta-feira, 21. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o observado foi 59 milímetros. Os municípios de Coreaú e São Benedito aparecem em seguida, com 50mm e 42mm, respectivamente.

No mesmo período, pelo menos 72 municípios do Ceará registraram chuvas. Para os próximos dias a tendência é de estabilidade com predomínio de poucas nuvens em todo o território cearense.





Veja as maiores chuvas do dia

1- Apuiarés (Posto: APUIARES) : 59 mm

2- Coreaú (Posto: AROEIRAS) : 50 mm

3- São Benedito (Posto: SAO BENEDITO) : 42 mm

4- Cariré (Posto: JUCA) : 33.3 mm

5- Guaraciaba Do Norte (Posto: LIMOEIRO) : 33 mm

6- Tejuçuoca (Posto: TEJUCUOCA) : 28 mm

7- Granja (Posto: GRANJA) : 26.4 mm

8- Forquilha (Posto: AÇUDE ARREBITA) : 26 mm

9- Acarape (Posto: ACARAPE) : 26 mm

10- Granja (Posto: SAMBAIBA) : 25 mm

Veja a previsão do tempo no Ceará para os próximos dias

Sábado - 22/04/2023

Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões.

Domingo - 23/04/2023

Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões.



Segunda - 24/04/2023

Céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em todas as macrorregiões.