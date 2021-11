Acidente com morte deixa BR-222 interditada em Itapajé

Não há previsão para liberação da rodovia devido ao tombamento do caminhão. A PRF esteve no local realizando a sinalização e orientação de trânsito

Acidente com morte aconteceu na tarde desta sexta-feira, 26, na BR-222, no município de Itapajé. Uma carreta bitrem carregada de óleo vegetal colidiu com uma ribanceira e capotou na rodovia, em um trecho conhecido como "Corte". Em imagens divulgadas, é possível ver que o óleo carregado vazava continuamente.



LEIA TAMBÉM | Mulher é presa no Eusébio suspeita de integrar facção criminosa

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista morreu no acidente. A PRF informou ainda que por volta das 15 horas, ocorreu uma interdição total, com congestionamento nos dois sentidos da rodovia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme o órgão, às 17h12min a equipe ainda estava no local, realizando a sinalização e orientação de trânsito. Não há previsão de liberação, devido ao tombamento do caminhão. A orientação é de que veículos de passeio façam um desvio pela BR-402 passando por Umirim, Uruburetama e Itapajé. Motoristas de veículos de carga podem procurar um lugar seguro para esperar a liberação da rodovia.



Por voltas das 18h40min, a PRF informou que dois guinchos estavam no local para fazer o trabalho de remoção da carreta bitrem. Em seguida, a rodovia passará pela limpeza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará também estava no local.

Sobre o assunto Motorista perde controle de carro e atropela dois no Parque Araxá

Motociclista alcoolizado atropela e mata criança de 5 anos em Caucaia

Avião bimotor com três pessoas a bordo cai no mar do litoral norte de SP

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags