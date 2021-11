Motociclista alcoolizado atropela e mata criança de 5 anos em Caucaia

Um motociclista alcoolizado atropelou e matou um menino de cinco anos de idade na BR-222, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. A mãe do garoto também foi atropelada pelo homem e sobreviveu. O atropelamento aconteceu por volta das 18 horas do sábado, 21, no bairro Metrópole.



O condutor foi submetido ao teste de etilômetro que registrou 0,68 mg/l, que caracteriza o crime de embriaguez ao volante. O homem, que possui antecedentes por furto e associação criminosa, foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caucaia. As informações são da Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o motociclista foi autuado na Delegacia Metropolitana de Caucaia por crime de homicídio culposo no trânsito e lesão corporal culposa. O homem se chama Rosberg do Nascimento Moreira, de 28 anos, e possui antecedentes criminais por furto de carga e associação criminosa.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local. O caso foi atendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o procedimento foi transferido para o 23º Distrito Policial (DP)", informou a SSPDS por nota.

