Avião bimotor com três pessoas a bordo cai no mar do litoral norte de SP

Um avião caiu no mar no litoral norte de São Paulo, nas proximidades da cidade de Ubatuba, por volta das 21h dessa quarta-feira, 24. Para o portal G1, a mãe do copiloto da aeronave, identificado como José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, informou que havia três pessoas a bordo: José, o piloto e um tripulante. Os outros nomes não foram revelados.

O voo saiu às 20h30 do Aeroporto dos Amarais, em Campinas, com destino ao Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros segue com a operação de resgate em conjunto com a Marinha e a Capitania dos Portos.

Em vídeo enviado ao Bom Dia Rio, a namorada do copiloto, Thalya Viana, disse que a família ainda está sem informações.

Última atualização em 25/11/2021, às 8h41.





