Mulher é presa no Eusébio suspeita de integrar facção criminosa

Uma mulher de 21 anos suspeita de integrar uma facção criminosa foi presa na BR-116, Eusébio, durante uma operação integrada da Força-Tarefa Susp de combate ao crime organizado no Ceará, nesta sexta-feira, 26.



A ação tem a participação da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará e Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com a Polícia Federal, a mulher, que não teve o nome divulgado, foi presa com uma pistola calibre 380 com numeração raspada. Além disso, um aparelho celular, que ajudará no aprofundamento das investigações, foi apreendido.

A presa foi autuada por suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato.

Ela foi conduzida à sede da PF no Ceará, onde está à disposição da Justiça.





