Dois suspeitos são presos poucas horas após homicídio em Itapajé

Dois homens de 38 e 26 anos foram presos após denúncia de homícidio. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil

Dois homens foram presos no bairro Padre Lima, no município de Itapajé, nesta quarta-feira, 22. A dupla é suspeita de homicídio e as prisões ocorreram poucas horas após o crime. Uma motocicleta usada pelos homens foi apreendida.

Ednilson Ferreira Rocha, de 38 anos, era quem estava pilotando a motocicleta e na garupa estava José Rafael Pinto Barbosa, de 26 anos. Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Itapipoca e foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. A motivação do crime é investigada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

A prisão foi resultado de ação conjunta da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Policia Civil. Os agentes foram acionados devido ao homicídio, que aconteceu em uma borracharia na região e se dirigiram ao local informado para verificar a veracidade do caso. A vítima, um homem, de 42 anos, foi encontrada morta com lesões por disparos de arma de fogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Adolescente suspeito de homicídio é apreendido no Curió

Duas pessoas são presas com quase 3 kg de drogas e uma arma no Eusébio

Três homens são presos e mais de R$ 13 mil em cédulas falsas são apreendidas pela PF no Ceará

Mulher é presa com pedra de crack de 36 gramas escondida no sutiã

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser feitas ainda para (88) 3673-7042, telefone da Delegacia Regional de Itapipoca. O sigilo e o anonimato são garantidos.



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags