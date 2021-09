Duas pessoas são presas com quase 3 kg de drogas e uma arma no Eusébio

Dois jovens foram presos em flagrante com quase três quilos de drogas e uma arma na localidade de Piranha, zona rural do município de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite desse domingo, 19. Mateus Barros de Moura, 23, com antecedentes criminais por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; e Vanderson dos Santos Rodrigues, 20, sem antecedentes criminais, foram conduzidos para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde foram autuados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação. O caso foi transferido para a Delegacia Metropolitana de Eusébio.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Comando Tático Rural (Cotar), estava realizando buscas na região e avistaram uma movimentação suspeita em uma residência. Após autorização para entrada dos agentes, o proprietário da residência apresentou uma arma, revólver calibre 38 com seis munições. Por esse motivo, os PMs iniciaram uma busca na casa, procurando outros materiais.

Na casa, foram encontrados três tijolos de maconha com 1.495 gramas e 63 palitos; um tijolo de cocaína de 1.075 gramas, dois celulares, uma balança de precisão e um caderno de anotações. Enquanto os policiais encontraram os materiais apreendidos, um segundo homem que estava na casa tentou fugir, porém foi interceptado e abordado. Com ele foi encontrado um alongador de pistola.



