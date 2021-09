Mulher é presa com pedra de crack de 36 gramas escondida no sutiã

O flagrante aconteceu no município de Limoeiro do Norte. Mais três pessoas foram presas

Quatro pessoas envolvidas em crimes de tráfico de drogas e roubo foram capturadas em ações distintas da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Dentre os presos, uma mulher foi flagrada com uma pedra de crack escondida no sutiã. O companheiro dela, que estava com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, também foi preso. As prisões aconteceram nessa terça-feira, 21, no município de Limoeiro do Norte.

Ao dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas em desfavor de Antônio Luiz da Silva, de 52 anos, os policiais civis localizaram o suspeito em sua residência na companhia da esposa. O homem possuía duas passagens pelo mesmo crime. Na residência, foram encontrados sacos de dindim e rolo de plástico filme, material usado para o acondicionamento de drogas, além de uma quantia de dinheiro em espécie.

Questionado sobre os entorpecentes, o casal disse que não havia nada no local. No entanto, após ser revistada por uma inspetora, a pedra de crack pesando 36 gramas foi encontrada na roupa íntima da mulher. Marina Holanda Lima, de 29 anos, foi conduzida com seu companheiro à Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte.

Os dois foram autuados em flagrante por tráfico ilícito de drogas e por associação ao tráfico de drogas. Contra o homem, os agentes cumpriram a ordem judicial. O trabalho policial foi fruto de investigações conduzidas pela Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte.

Ainda nessa terça-feira, 21, outros dois mandados pelos crimes de tráfico de drogas e roubo foram cumpridos. Um deles foi em desfavor de Antônia Lucineide de Lima, de 28 anos. Ela também foi capturada em sua residência e possuía três antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

O terceiro alvo foi José Lindomar Aguiar Trajano, cuja prisão preventiva é decorrente de um roubo majorado. O suspeito, de 21 anos, possui antecedentes por roubo a pessoa e por tentativa de homicídio.

Denúncias

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3423.4572, da Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte. Ainda é possível denunciar pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101.0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.



