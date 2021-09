Adolescente suspeito de homicídio é apreendido no Curió

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar do Ceará suspeito de um ato infracional análogo ao crime de homicídio, no bairro Curió, em Fortaleza, no início da tarde desse sábado, 18. A apreensão ocorreu pouco depois de um homem de 37 ser morto. O jovem, que, segundo a PM, havia fugido em um veículo Fiesta preto, foi encontrado ao lado do carro e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o ato infracional foi registrado.

LEIA MAIS| Quatro suspeitos são presos após homicídio no bairro Castelão

Segundo a PM, a apreensão foi realizada por agentes do 16º Batalhão Policial Militar (16ºBPM), minutos após a prática do ato infracional por volta de 12h45. Os militares foram acionados para ocorrência, dirigiram-se ao local, onde foi constatada a morte de uma vítima do sexo masculino de 37 anos. Após a coleta de informações, os PMs saíram em buscas suspeitos que teriam fugido em um veículo Fiesta preto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Poucos instantes depois, os PMs localizaram o veículo e avistaram o adolescente ao lado. Após a abordagem, ele foi conduzido à DCA. As buscas seguem na região para identificar outras pessoas que possam ter participado do fato.



Tags