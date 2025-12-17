PRF exibe filme e palestra para prevenir acidentes na BR-116

Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza abertura oficial da Operação Rodoviva no km 19 da BR-116 / Crédito: FÁBIO LIMA

Cerca de 50 condutores participaram do cinema rodoviário sobre atitudes que reduzem o risco de acidentes de trânsito. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 17, na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A ação educativa segue até o dia 22 de fevereiro de 2026 e integra a operação nacional denominada “Rodovida”, com intuito de prevenir sinistros de trânsito nas rodovias de todo o País.

O policial rodoviário Helber Vieira, 43, explica que a escolha do local para a execução da ação considerou o grande fluxo de veículos da BR-116. Ele destaca que a ação, que acontece anualmente, promove a redução significativa do número de acidentes na rodovia. “De 2011 até 2013, a BR116 e a BR-222, nos 10 km aqui da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), estavam entre as 10 piores rodovias em termos de número de acidentes do Brasil. E com as ações da Rodovida, esses números reduziram mais ou menos em 250%, até 2020”, afirma Helber. Leia Mais | Dia do Autismo: PRF promove ações de conscientização na Rodoviária de Fortaleza

O agente da PRF reforça a importância dessas ações ao informar que 93% dos acidentes são causados por falha humana, direta ou indiretamente.

“Não estamos mais nem entre as 10 (rodovias), já estamos fora dessa relação de área crítica dentro do País. É uma área que tem bastante acidente, mas nós já estivemos aqui entre as 10 piores e hoje não estamos nem entre as 50 piores” Operação Rodovida acontece desde 2011 A Operação Rodovida é uma iniciativa consolidada desde 2011 que visa diminuir a letalidade nas rodovias por meio da integração entre diversas instituições do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). A meta é que até 100 pessoas sejam sensibilizadas durante a iniciativa. Cada sessão do cinema rodoviário é composta por cerca de 12 espectadores que passaram pela abordagem da PRF, na BR-116.

Enquanto os motoristas aguardam a checagem dos seus documentos na PRF, assistem o filme e as mini-palestras, por quase 10 minutos, que incentivam a reflexão e o comportamento seguro no trânsito. Dentre as instituições participantes está o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual do Ceará (BPRE). "A grande maioria dos acidentes acontece por falha humana. E tem diversos fatores. Alcoolemia, uso de celular, o motorista que negligencia as manutenções do seu veículo, a velocidade e as ultrapassagens em locais proibidos”, comenta o tenente da PRE, Augusto César. A operação conjunta busca integrar órgãos federais, estaduais e municipais para aumentar o impacto na segurança viária.