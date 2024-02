Operação Rodovida é encerrada com redução em todos os índices de acidentes no Ceará

Houve redução de 20% no número de mortos e no total de acidentes nas rodovias cearenses, conforme dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Operação Rodovida 2023-2024, que teve início em dezembro de 2023 e acompanhou períodos de trânsito intenso como Natal, Ano Novo e Carnaval, foi encerrada nesta terça-feira, 20 de fevereiro.

De acordo com a PRF, o Carnaval 2024 foi o de menor acidentalidade nas rodovias federais nos últimos cinco anos.

Em 2024, foram registrados 238 acidentes, dos quais 83 foram considerados graves, com 249 feridos e 32 mortos. Na operação realizada no mesmo período entre 15 de dezembro de 2022 e 26 de fevereiro de 2023, ocorreram 297 acidentes, sendo 99 graves, com 365 feridos e 40 mortos. A PRF ainda ressalta que teve o feriado de Carnaval com menor número de ocorrências nos últimos cinco anos.