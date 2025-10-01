Como o metanol aparece na bebida alcóolica — e por que isso gera lucro para alguns

Getty Images Casos aconteceram em bares e envolveram diferentes tipos de bebida, como gim, uísque, vodca e outros destilados A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação na terça-feira (30/09) de combate à falsificação de bebidas alcoólicas no interior do estado. A ação acontece depois de ter sido noticiado que ao menos 22 pessoas foram contaminadas por metanol no Estado de São Paulo. Ao menos cinco delas morreram. O metanol é um produto químico industrial encontrado em fluidos anticongelantes e de limpadores de para-brisa. Não se destina ao consumo humano — e é altamente tóxico.

O caso chamou a atenção das autoridades, já que episódios de intoxicação por metanol geralmente estão associados à sua ingestão deliberada em contextos de abuso de substância, geralmente envolvendo populações em situação de rua. Desta vez, no entanto, os casos aconteceram em bares e envolveram diferentes tipos de bebida, como gim, uísque, vodca e outros destilados. Mas como a substância pode ter aparecido nessas bebidas? SSP/Divulgação Fazenda em Americana escondia fábrica de bebidas falsificadas Erro ou fabricação ilegal? Ainda não se sabe se o metanol foi adicionado a bebidas falsificadas (para dar mais volume), ou se é um caso de contaminação durante a produção normal de um destilado — apesar de declarações dadas pelas autoridades até o momento apontarem para a primeira opção.

O metanol pode estar presente em bebidas fermentadas, como cerveja ou vinho, mas em pequenas quantidades que não oferecem risco. O problema está ligado às altas concentrações em bebidas destiladas, seja pela falha no processo ou adição intencional da substância em bebidas produzidas de forma ilegal. A Organização Mundial da Saúde alerta que esse tipo de adulteração é comum na produção informal em vários países e que as bebidas podem ser vendidas até em bares legítimos, muitas vezes com embalagens falsificadas.

Mercado ilegal movimenta bilhões no Brasil Um relatório divulgado neste ano pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) aponta que o mercado ilegal de bebidas alcoólicas movimentou R$ 56,9 bilhões no Brasil, aumento de 224% em relação a 2017. A sonegação fiscal no setor foi de mais de R$ 28 bilhões em 2023. O Fórum categoriza as atividades ilegais em quatro tipos: falsificação (fabricação com marca falsificada e reutilização de garrafas de marcas legítimas), contrabando (importação ilegal de bebida sem pagamento de imposto), produção artesanal ilegal (fabricação sem seguir regras sanitárias e fiscais) e sonegação fiscal (venda sem recolher tributos). O Anuário da Falsificação, feito pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), diz que a produção ilegal de cerveja artesanal mais do que dobrou entre 2016 e 2022, chegando a 48,1 milhões de litros. Também aconteceu com os destilados, com alta de 82%.

Houve também queda nas apreensões. Para o Fórum, isto pode indicar que, "as operações de fiscalização não acompanharam o crescimento da atividade ilícita." O Fórum destaca ainda a prática ilegal conhecida como refil, quando há reutilização de garrafas para envasamento de bebidas adulteradas. Só em 2023 foram apreendidas 1,3 milhão de garradas do tipo. Há áté mesmo anúncios online de venda de garrafas vazias com rótulos das bebidas. "Isso pode resultar em preços mais baixos para o consumidor, uma vez que esses produtos escapam de tributos e regulamentações, mas também significa maior risco de adquirir bebidas de qualidade duvidosa, sem controle sanitário ou garantia de segurança."