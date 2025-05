Caso Rakelly: caseiro é condenado a 44 anos de prisão por matar menina de 8 anos no Ceará

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A menina desapareceu em setembro de 2016 e teve seu corpo encontrado dias depois em uma cacimba nos arredores do sítio onde o acusado trabalhava como caseiro.

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), a sentença foi resultado de um longo processo judicial que contou com ampla produção de provas, incluindo confissão do réu, laudos periciais, testemunhos e outros elementos apresentados durante o julgamento. A acusação foi conduzida pelo promotor de Justiça Gustavo Santos, titular da 2ª Promotoria de Justiça de Itaitinga.

Relembre o caso

No dia 21 de setembro de 2016, Rakelly saiu de casa para brincar com o filho de José Leonardo, que morava com o pai no sítio vizinho. Segundo os autos do processo, ao chegar ao local, a menina foi impedida de entrar na casa pela varanda, momento em que foi abordada pelo acusado.

Conforme o próprio réu confessou em depoimento à polícia, ele tentou conter a criança e, diante da resistência dela, a garota foi asfixiada, amordaçada e teve as mãos amarradas.