Primeiro réu da chacina do Forró do Gago é condenado a 790 anos de prisão

Forró do Gago, no bairro Cajazeiras, onde aconteceu a chacina em 27 de janeiro de 2018, que deixou 14 pessoas mortas e outras 15 feridas / Crédito: Evilázio Bezerra, em 27/1/2018

O primeiro acusado julgado por envolvimento na chacina do Forró do Gago foi condenado a 790 anos e quatro meses de prisão pela Justiça do Ceará. Ednardo dos Santos Lima foi submetido ao Júri Popular, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 8, em uma sessão que durou mais de 15 horas, sendo encerrada na madrugada desta sexta-feira, 9. O Conselho de Sentença da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, formado por sete jurados, considerou Ednardo dos Santos culpado pela morte de 14 pessoas e pela tentativa de homicídio de outras 15. A ação criminosa aconteceu dentro da casa de show, no bairro Cajazeiras, em janeiro de 2018.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS | Suspeito por mortes na Rosalina é réu pela Chacina do Forró do Gago Além de Ednardo, o processo ainda tem outros oito nomes de pessoas pronunciadas pelo crime, mas a denúncia aponta 15 envolvidos. O caso é considerado como a maior chacina já registrada no Ceará. As 14 vítimas tinham entre 17 e 55 anos. Os criminosos foram acusados de invadir a casa de show e atirar contra os presentes no local. Os trabalhos foram conduzidos pelo juiz Antônio Josimar Almeida Alves, titular da 2ª Vara do Júri de Fortaleza e presidente da sessão. A denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) apontou Ednardo como um dos mandantes do crime. Ainda segundo o órgão, a ação criminosa foi praticada por oito adultos e dois adolescentes. O caso teria sido motivado por disputa territorial de facções rivais. A região era apontada como território da facção Guardiões do Estado (GDE) e teria sido atacada por membros do Comando Vermelho (CV).