'Acessível e simples': brasileiro que jantou com cardeal Prevost comenta impressão sobre novo papa

EPA Americano de Chicago, Prevost já havia morado em Roma nos anos 1980 Para quem dirige uma instituição ligada à Igreja Católica em Roma, não é incomum, em eventos, dividir a mesa de uma refeição com um religioso ligado à Santa Sé. Contudo, a partir do momento que este religioso se transforma no novo papa, esta experiência então ligeiramente comum é ressignificada como histórica, memorável. É mais ou menos isso o que passa na cabeça do jornalista e vaticanista brasileiro Filipe Domingues, de 38 anos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ele mora em Roma, onde dirige a entidade Lay Centre, uma residência universitária e centro de formação para estudantes e jovens profissionais de instituições católicas. E, doutor em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana, também atua como professor nessa instituição de ensino superior. Em maio de 2024, o cardeal Robert Prevost jantou no Lay Centre. Além de Domingues, estiveram na mesa um pequeno grupo de estudantes que falavam espanhol. Seis meses depois, houve um novo encontro mais pessoal com o hoje papa Leão 14 — foi um almoço em um hotel no bairro de Trastevere, em Roma, após evento organizado pelo Lay Centre com uma organização religiosa filantrópica norte-americana. "Foram essas as duas vezes em que interagimos com mais atenção", comenta Domingues. "Porque aqui em Roma é assim: toda hora você esbarra nas pessoas, depois que as conhece. São eventos em fundações, em universidades, ou alguma atividade qualquer."

Nos últimos anos, Domingues tem circulado com desenvoltura pela estrutura do Vaticano. Em 2018, por exemplo, ele foi consultor do Sínodo dos Bispos sobre os Jovens, convocado pelo papa Francisco (1936-2025). Norte-americano de Chicago, com uma intensa vivência pastoral no Peru, Prevost já havia morado em Roma nos anos 1980, quando se doutorou pela Pontifícia Universidade Católica de São Tomás de Aquino; e depois, nos anos 2000, quando atuou como superior geral de sua ordem, os agostinianos. Em 2023, nomeado por Francisco, assumiu o propalado Dicastério para os Bispos, um dos mais importantes da gestão do catolicismo. Foi quando seu nome começou se tornar mais importante nos corredores do Vaticano.

"Aquela decisão [de Francisco] foi um pouco uma surpresa", diz Domingues. "Foi quando o perfil dele meio que foi trazido à luz. Trata-se de um dicastério muito estratégico, talvez um dos mais poderosos, porque ajuda o papa a tomar decisões para as nomeações dos bispos em todo o mundo." No Lay Centre, há uma tradição: às quartas, tem missa para a comunidade interna, normalmente de cerca de 25 pessoas, na capela da instituição. Cada semana, um sacerdote diferente é convidado para celebrar. Quando Prevost se mudou para Roma, para assumir o dicastério, Domingues colocou-o no radar. Era interessante tê-lo ali, afinal sua experiência missionária e sua facilidade com idiomas seria um fator importante para uma comunidade internacional como é a dos residentes no Lay Centre.

"Tivemos uma dificuldade inicial de agenda, afinal ele havia acabado de chegar. Mas foi muito acessível, respondeu ao e-mail e não descartou. Ele fez questão de vir encontrar esses jovens", recorda o brasileiro. "Quando houve a disponibilidade, ele disse 'eu quero ir, sim'", acrescenta. Arquivo pessoal Prevost em bate-papo no Lay Centre, dirigido por brasileiro em Roma, em maio do ano passado. O brasileiro Filipe Domingues é o que está ao centro da mesa de óculos, ao lado do então cardeal Na data combinada houve uma surpresa inicial pela simplicidade. Ele não só recusou a oferta de que um motorista da instituição fosse buscá-lo como chegou sozinho, sem assessor nem motorista, dirigindo o próprio carro. "Mostrou simplicidade e autonomia", recorda o diretor. "Veio dirigindo, chegou, entrou, estacionou o carro."