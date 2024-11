MP denuncia suspeito de matar idosa por ela denunciar sumiço da filha

Repórter do caderno de Cidades

Antônio Rodrigues de Lima negou ter matado Iracema Freires Rosa e baleado o companheiro dela no último dia 17 no Carlito Pamplona. Testemunhas, porém, reconheceram-no

Como O POVO mostrou no último dia 22 de novembro , a investigação identificou que o crime foi cometido porque Iracema registrou na Polícia Civil o desaparecimento da filha de criação dela, uma adolescente de 17 anos. Na ação, o companheiro da vítima, um idoso de 70 anos, também foi baleado e está internado no Instituto Dr. José Frota (IJF) em estado grave.

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou nesta sexta-feira, 29, Antônio Rodrigues de Lima, de 30 anos, pelo assassinato de Iracema Freires Rosa, de 65 anos , crime ocorrido no último dia 17 de novembro, no bairro Carlito Pamplona , em Fortaleza . A denúncia ainda aguarda recebimento por parte da Justiça.

Conforme a denúncia do MPCE, Antônio, que é conhecido como Cipó, e um homem identificado até o momento apenas como “Big Big” invadiram a residência de Iracema e efetuaram diversos disparos contra ela e o companheiro. A idosa foi atingida por 11 tiros e morreu no local do crime. Câmeras de vigilância registraram a ação.