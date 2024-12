Locadora de veículos é invadida por criminosos e clientes têm celulares roubados

DELEGACIA especializada está a cargo da investigação / Crédito: Thais Mesquita, em 9-11-2021

Uma locadora de veículos localizada no bairro Aerolândia, em Fortaleza, foi invadida por criminosos na segunda-feira, 2. Os assaltantes renderam clientes e funcionários, em seguida subtraíram os pertences das vítimas. Os criminosos chegaram ao local no fim da manhã, por volta das 10 horas. As imagens das câmeras de vigilância do estabelecimento obtidas pelo O POVO mostram o momento em que os dois homens entram na locadora e anunciam o assalto.

As vítimas são levadas para a parte interna do imóvel e a todo o tempo os homens permanecem com as armas em punho.