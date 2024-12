Acusado de chefiar facção cearense é morto em presídio por aliados

VISITA íntima volta nos presídios após cinco anos / Crédito: Júlio Caesar

Um homem acusado de ser um dos chefes da área financeira da facção Guardiões do Estado (GDE), que estava preso há quase dois anos, foi morto nesta terça-feira, 3, dentro da Unidade Prisional 3, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) confirmou o homicídio e apontou que o interno foi morto por presos da mesma organização criminosa que ele participava. Fellype Abdoral Sales de Oliveira, de 32 anos, foi preso em fevereiro de 2013, apontado pela Polícia Civil do Ceará como chefe da organização criminosa Guardiões do Estado (GDE) e responsável pela parte financeira do grupo. Ele foi detido em um condomínio de luxo no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com apuração do O POVO, Abdoral também era conhecido como Água e foi citado no inquérito da operação Fartare, da Polícia Federal, que rastreou o tráfico de drogas com montante de R$ 77 milhões em lavagem de dinheiro no Ceará. Água é citado em um salve da facção Massa. Esse salve foi anexado no documento do inquérito policial. A operação Fatare foi deflagrada em novembro deste ano.

O advogado da vítima, Jader Aldrin, afirma que a família tomou conhecimento da morte do interno por meio do serviço de assistência social da Secretaria da Administração Penitenciária. O advogado ressalta que acompanhou a saída do corpo da vítima da sede da Perícia Forense e que não obteve informações sobre o caso ao procurar a unidade prisional. O POVO solicitou informações à SAP e o órgão informou que os policiais penais interviram em um confronto de internos pertencentes a uma facção de origem cearense durante a manhã desta terça-feira, 3. De acordo com a SAP, a vítima era um facicionado e foi atingido por um integrante da mesma organização criminosa. Os profissionais de saúde prestaram socorro ao homem e acionaram o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e que o interno foi levado a uma unidade hospitalar, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

A SAP informou que todos os internos envolvidos no crime, junto do preso responsável pelas agressões, foram encaminhados a uma delegacia para as responsabilizações do homicídio. Águia era acusado de financiar GDE e investigado por crimes de lavagem de dinheiro A prisão de Abdoral foi realizada por força de mandado de prisão preventiva e por integrar organização criminosa. A Polícia Civil do Ceará cumpriu seis mandados de busca e apreensão em imóveis ligados à Fellype e em uma das casas uma arma de fogo foi apreendida. Fellype era apontado nas investigações pelo apelido de Águia e era responsável por financiar a GDE, manter empresas no nome dele para realizar lavagem de dinheiro. O homem possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. As investigações apontaram que Águia possuía poder de decisão nas execuções de desafetos ou integrantes de grupos rivais. Os policiais representaram pela prisão preventiva, além dos mandados de busca e apreensão de imóveis e empresas que possuíam qualquer tipo de ligação com ele.

Além dos celulares, dinheiro e automóvel, a Polícia apreendeu seis imóveis, sendo três casas de alto padrão e uma loja de roupa, um lava jato e um rancho, todos situados no Eusébio, Camocim e Iguatu. Água era citado no inquérito da operação Fartare da Polícia Federal Águia é citado no inquérito da operação Fartare, da Polícia Federal, que foi deflagrada em novembro deste ano, por meio de um salve replicado pela facção "Massa", que cita Águia como um integrante do Conselho Final. O salve que o ameaça de morte é referente ao ano de 2022. Esse aviso da facção afirma que as "bandeiras" da GDE seriam retiradas nas áreas do Conjunto Palmeiras, José Euclides, Luiz Gonzaga, Casinhas, Sítio São João, Santa Filomena, Cidade Nobre.