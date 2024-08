Investigação sobre morte de bebê em creche de Itaitinga deve ser concluída em até 60 dias

A Delegacia de Itaitinga terá 60 dias para concluir a investigação acerca da morte do bebê José Raffael de Sousa Alves, ocorrida em junho deste ano, após a criança se engasgar com leite em uma creche de Itaitinga, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O prazo foi estipulado pelo Ministério Público do Ceará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da cidade, que solicitou novas informações sobre o funcionamento do local.

Entre as informações requeridas pelo MPCE estão a regularidade do estabelecimento e a qualificação técnica de todos os funcionários, além dos alvarás de funcionamento, vigilância sanitária e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Também foram exigidos na ação movida pela Promotoria os contratos de trabalho dos profissionais da creche e comprovantes de suas qualificações técnicas.