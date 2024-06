Bebê de 5 meses morre após se engasgar com leite em creche no Ceará

Procurada, a Secretaria de Saúde de Itaitinga informou que a criança foi levada a um posto de saúde por duas funcionárias da creche particular onde o bebê era cuidado. As mulheres chegaram em estado de desespero e, ao serem questionadas, informaram que o menino havia se engasgado com leite.

Um bebê morreu após se engasgar com leite em uma creche no município de Itaitinga , na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu nessa terça, 3. José Raffael de Sousa Alves, de apenas cinco meses de idade, chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

O POVO busca contato com a família do bebê.

A equipe realizou os procedimentos de reanimação, a manobra de Heimlich modificada pediátrica. Um médico do posto de saúde iniciou as manobras de RCP (ressuscitação cardiopulmonar) até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu), que teria demorado cerca de trinta minutos para chegar ao posto de saúde.

Polícia Civil investiga circunstâncias da morte do bebê

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou que a criança deu entrada em um unidade hospitalar, mas não resistiu apesar da realização de manobras de salvamento. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionados para unidade de saúde e colheram informações para as investigações.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Metropolitana de Itaitinga, investiga as circunstâncias da morte da criança. A Secretaria diz que quem tiver informações que possam auxiliar na resolução do caso pode realizar a denúncia pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou no número (85) 3101 0181, número de WhatsApp pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.