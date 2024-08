Corpo de bombeiros divulga dicas sobre picadas de escorpiões

Secretaria publica vídeo, em parceria com Bombeiros, pois escorpiões costumam aparecer com maior frequência nos meses de agosto e setembro, período de reprodução

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou neste domingo, 18, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), vídeo com dicas para prevenir e advertir sobre os cuidados a serem tomados com escorpiões.

O que fazer se for picado por um escorpião?



No vídeo é ressaltado que a primeira atitude que deve ser tomada caso a pessoa seja picada por um escorpião é procurar atendimento no hospital mais próximo, além de ser importante não esquecer de lavar a área com bastante água e sabão.

Segundo a nota do corpo dos bombeiros, a maioria das espécies de escorpiões provocam somente desconforto e inflamação local com suas picadas. Entretanto, certas espécies possuem veneno altamente nocivo, podendo desencadear em óbito.