CNU: Ceará teve a maior taxa de abstenção no Enem dos Concursos

O Ceará foi o estado com maior taxa de abstenção no Concurso Nacional Unificado (CNU), de acordo com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck. A chefe da pasta apresentou um balanço preliminar do comparecimento ao certame, que ficou conhecido como Enem dos Concursos, nesse domingo, 18. Segundo ela, 1 milhão de pessoas fizeram o exame. Cerca de 2,14 milhões tinham se inscrito, o que significa um percentual de abstenção acima de 50%. LEIA: Cadernos de prova do CNU já estão disponíveis; veja como acessar



“Está dentro da nossa expectativa, comparando com outros concursos desse tamanho, nesse quantitativo de gente”, afirmou a ministra.

De acordo com Esther, o Distrito Federal teve a menor taxa de abstenção. Os dados são preliminares e o Ministério da Gestão divulgará nesta segunda-feira, 19, os dados consolidados. Segundo ela, a taxa de abstenção ficou abaixo de que outros certames recentes, como o do Banco Central. “A média histórica é em torno de 40%, chegando a 50% em concursos maiores”.