Bebê é salvo de engasgo por policial militar de folga em Crateús

Sargento foi chamado por uma vizinha, que segurava o bebê nos braços. Manobra de Heimlich é ensinada no curso de Formação Profissional da PMCE

Um policial militar de folga salvou, no último sábado, 6, um bebê de 11 meses de um engasgo. O caso aconteceu no bairro Altamira, no município de Crateús, localizado a 359,1 quilômetros de Fortaleza.

Por volta de 11h30min, o sargento, lotado na 4ª Companhia do 5º Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas, estava em casa e foi chamado por uma vizinha com um bebê no colo.