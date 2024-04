Bebê é salvo de engasgo em Canindé

Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), criança precisou ser internada após o ocorrido e está "em avaliação e monitoramento intrahospitalar"

Um bebê, de um mês e dez dias, foi salvo de um engasgo por bombeiros em Canindé, distante 121,3 km de Fortaleza, na sexta-feira, 29.

Segundo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a criança precisou ser internada em razão do ocorrido e segue "em avaliação e monitoramento intrahospitalar".

Conforme instituição, os pais da criança chegaram ao quartel com o pequeno já "inconsciente, com pouca oxigenação do sangue, apresentando coloração azulada, sem pulso radial e sem respiração".