Criança de 8 anos é salva de engasgo por policial em restaurante no Conjunto Ceará

Crédito: Instagram/Polícia Militar do Ceará

Uma criança de 8 anos que estava engasgada foi salva por uma policial militar nesse domingo, 2, em um estabelecimento no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), uma equipe, composta pelos soldados Aryangela, R. Soares e Pedro Vieira, estava próximo ao local e notou uma movimentação de pessoas em uma das mesas do estabelecimento, onde a menina estava.