Arara-canindé e periquito-da-caatinga são resgatados Fortaleza

A equipe de fiscalização da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) resgatou, na última sexta-feira, 11, dois animais silvestres em Fortaleza, uma arara-canindé e um periquito-da-caatinga. Os animais foram achados por meio de duas solicitações de entrega voluntária.

A arara, que tinha aproximadamente 1 ano, estava sendo criada em cativeiro por uma mulher. Conforme a Semace, ela descobriu que não seria possível obter a regularização para permanecer com a ave. O animal resgatado apresentava boas condições vitais.

Já o periquito foi encontrado em um condomínio de uma pessoa que entrou em contato com a autarquia. A ave não conseguia voar e se apresentava sem um pedaço do seu bico. Após os resgates, as aves foram levadas para um empreendimento licenciado onde deverão receber os devidos cuidados por veterinários do estabelecimento.

De acordo com a fiscal ambiental da Semace, Cássia Garrido, os dois animais serão incluídos no plantel do local. “Se for de vida livre, é difícil afirmar se o periquito pode retornar ao seu habitat visto complicações apresentadas”, explica.

Entrega voluntária

A Semace explica que a entrega voluntária aos órgãos competentes é o melhor caminho de destinação de animais silvestres mantidos sob posse irregular e evita também possíveis sanções.

O objetivo da entrega voluntária é devolver esses tipos de animais aos seus devidos habitats. A atitude de entrega não implica em sanções administrativas, garante a Diretoria de Fiscalização da autarquia.

O fiscal ambiental responsável pelo setor de Fauna, Roberto Cavalcante, explica que é importante que as pessoas se conscientizem que a posse irregular de animais silvestres é caracterizada como crime ambiental. “A entrega voluntária é o ato mais correto. Inclusive, a legislação exime de pena/sanção o cidadão que faz entrega voluntária”, destaca.

Para a entrega voluntária, a Semace possui o Disque Natureza, além do aplicativo Semace Mobile, onde casos de denúncias de agressão ou resgate de animais silvestres possam ser notificados. A população também pode entrar em contato no número 0800 275 2233. A autoria da denúncia é preservada.



