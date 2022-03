Resgates de cobras: Bombeiros já capturaram 922 serpentes este ano; saiba o que fazer

Desde janeiro, pelo menos 922 cobras foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Foram 452 ofídios em janeiro e 470 em fevereiro. A corporação ainda não tem dados consolidados para os mês de março, mas estima que de 60% e 70% de todos os animais resgatados são serpentes.

“Na roça, muitas pessoas não usam bota, luva e, quando limpam o terreno ou pegam em madeira não olham direito o local", explica o tenente coronel Giuliano Rocha. "Nas cidades, está se tornando comum se encontrar cobra em motor de carro”, ressalta o oficial.

O oficial recomenda que, ao avistar uma cobra, a pessoa deve se manter afastada e ligar para o 193. Até a chegada de ajuda, deve ainda manter a distância, isolar o local e, se possível, fotografar ou filmar o animal, dando zoom principalmente na cabeça da cobra para possível identificação em caso de picada.



Conforme o CBMCE, na quadra chuvosa a quantidade de cobras se multiplica em áreas urbanas e rurais, devido à maior incidência de seu principal alimento, o rato. Já entre julho e agosto, a grande presença de ofídios se deve ao período de acasalamento e reprodução.

Segundo a corporação, a maioria das vítimas de picadas de cobra no Ceará são homens entre 6 e 70 anos de idade e na zona rural. A ocorrência se dá principalmente entre 4h e 7 horas e entre 17h e 18h30min. Os locais de maior perigo são os ambientes úmidos ou próximos a cursos de água, com vegetação rasteira, escuros e fechados.

Os bombeiros destacam ainda que a serpente peçonhenta mais comum no Estado é a jararaca. Já a cascavel aparece mais em regiões secas, áridas e com muitas pedras. A cobra-coral é mais urbana e fica onde há muito lixo, mas prefere local subterrâneo.

O que fazer para evitar cobras

Normalmente, as cobras só atacam um ser humano quando se sentem ameaçadas. Por isso, ao avistar uma cobra, desvie do caminho dela

Usar sempre um bastão ou vara longa para manipular objetos ou mato, lixo que possam conter algo escondido por baixo, de modo a manter-se distante em caso de um ataque de cobras

Manter o quintal limpo e não acumular lixo ou resto de materiais de construção

Não estacionar veículo próximo a mato, lagoa, lugar escuro ou úmido

Se estiver em um local que é conhecido por ter cobras, use botas de cano alto ou perneiras

O que fazer em caso de picada de cobra

Ligar para a ajuda por meio de um atendimento pré-hospitalar, através do número 193

O mais importante depois de uma picada de cobra é manter a pessoa e o membro que foi picado o mais parado possível; quanto mais se movimentar, mais o veneno poderá se espalhar pelo corpo pelo aumento da circulação do sangue

O ideal é que a vítima não caminhe e seja transportada por maca até ao hospital

Até chegar ao hospital ou até a chegada da ajuda, o que se deve fazer para melhorar as chances de salvamento: lavar o local com água e sabão, para limpar a ferida; manter o paciente deitado e o mais calmo possível; manter o paciente hidratado, dando pequenos goles de água a ele;

A maior parte das cobras no Brasil não têm veneno. No entanto, em qualquer caso é sempre importante ir ao hospital para informar as características da cobra e identificar se era venenosa ou não. Só assim é possível receber o tratamento adequado.

O que não fazer após picada de cobra

Não tentar sugar o veneno;

Não fazer um torniquete ou garrote apertado;

Não cortar o local da picada;

Não dar bebida alcoólica à vítima;

Não dar quaisquer medicamentos à vítima;

Não aplicar qualquer tipo de mistura caseiras sobre a picada.

