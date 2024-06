Motorista de aplicativo é preso suspeito de ajudar na fuga do assalto a ex-vereador em Ipu

Homem teria conduzido veículo após criminosos invadirem a casa do ex-parlamentar, onde fizeram família de refém e subtraíram objetos e pertences das vítimas. Com a prisão, subiu para quatro o número de pessoas presas envolvidas no crime

No dia do crime, os criminosos invadiram a casa do ex-parlamentar e renderam a família durante a madrugada. No local, foram subtraídos objetos e pertences das vítimas.

As investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE) apontam que o suspeito teria dado apoio conduzindo o veículo de fuga dos criminosos após o crime. O homem de 30 anos foi preso em Itaitinga , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Um motorista de aplicativo foi preso nessa terça-feira, 25, suspeito de ser partícipe do assalto a casa do ex-vereador Evaldo Gomes e família no último dia 7 de junho, no município de Ipu , a 332 quilômetros de Fortaleza.

Com a prisão do motorista, subiu para quatro o número de suspeitos capturados. No último dia 19, um homem de 25 anos foi preso em Ipu e no dia 10 outras duas pessoas foram presas, sendo um homem de 32 e uma mulher de 30, também na região. A PCCE segue com as investigações com a finalidade de identificar e prender outros indivíduos envolvidos na ação criminosa.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Municipal de Ipu: (88) 3683 3911

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br