Casa de ex-vereador no interior do Ceará é invadida e família é feita refém

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada e realizou buscas. Um veículo que teria sido utilizado no crime foi localizado e apreendido, no mesmo dia do crime, no município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Na segunda-feira, 10, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), com o apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), efetuou o cumprimento dos dois mandados de prisão temporária. O homem 30 anos já tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo.

A Delegacia Municipal de Ipu é responsável pela investigação. Imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais para que outros envolvidos no crime sejam identificados e capturados.