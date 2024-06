Polícia Civil captura suspeito de estupro de vulnerável contra duas enteadas em Sobral

Crédito: Divulgação/ Polícia Civil do Estado do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem que estava sendo investigado pela prática de estupro de vulnerável contra duas enteadas. O homem foi preso na manhã da última sexta-feira, 21, no município de Sobral, no interior do Estado.

De acordo com informações coletadas pela Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) de Sobral, setor especializado da Polícia Civil, o homem realizava, além da prática do crime sexual, ameaças contra as vítimas. Os crimes ocorreram em 2018, período no qual as vítimas ainda eram adolescentes. À época, o suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), sendo colocado em liberdade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o progresso das investigações, o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Sobral expediu um mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável contra o suspeito. O homem, de 51 anos, já possui antecedentes criminais por crime de violência doméstica.