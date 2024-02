Bica do Ipu volta a jorrar após cinco meses na Serra da Ibiapaba

Após intensidade de chuvas nos últimos dias, a Bica do Ipu voltou a jorrar água após meses seca, o que movimentou o turismo no local

Além disso, várias atividades são realizadas pelos visitantes no local, desde banho até a prática de esportes de aventura, como rapel, voo de asa delta e parapente. O ecoturismo é bastante importante também no lugar, muitas pessoas vão ao local para observar pássaros e fazer trilhas.

Com as fortes chuvas registradas nos últimos dias, no Ceará , a Bica do Ipu voltou a jorrar água. Foram quase cinco meses sem queda d'água na bica, por conta do tempo seco e por baixo nível de chuva. O ponto turístico é uma atração natural localizada na Serra da Ibiapaba que fica a 299 km de Fortaleza .

Com as chuvas mais intensas na região da Ibiapaba, o turismo em Ipu está crescente com as belezas naturais sendo exploradas pelos turistas. A movimentação no local se intensificou desde que começou a jorrar água na bica, que acabou atraindo ainda mais visitantes.

Turistas voltam a visitar cada vez mais a Bica do Ipu após jorrar água no local Crédito: Reprodução/Prefeitura de Ipu

A queda d’água da Bica de Ipu impressiona pela altura e as rochas que o cercam. Além disso, o Parque da Bica está em obra de revitalização e ganhou há poucos dias uma escultura de Iracema, já que o local é citado no romance de José de Alencar.



Além disso, o Governo do Estado estuda criar um projeto no local que visa perenizar a água, para que água da Bica do Ipu jorre durante o ano inteiro.