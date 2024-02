Granja tem maior chuva no Ceará nas últimas 24 horas; veja previsão do tempo

O município de Granja, a 328,1 km de Fortaleza, registrou a maior quantidade de chuvas no Ceará nas últimas 24 horas, com 46 milímetros (mm) no posto de Adrianópolis. Ao todo, choveu em 35 cidades do Estado entre as 7 horas de sexta-feira, 16, e as 7 horas deste sábado, 17.

Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).



Após Granja, os maiores registros foram nos municípios de Forquilha (posto:açude arrebita), com 43 mm, Ipueiras (posto: matriz), também com 43 mm, e Ararendá (posto: lagoa de santo antônio), com 27,2 mm.