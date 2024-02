Com maior chuva do ano, Ceará se aproxima de média histórica de fevereiro

A média diária de chuva desta segunda-feira, 19, foi de 23,9 mm, superando a chuva de 1º de janeiro, com 20,7 mm e a do sábado de Carnaval, com 19,5 mm.

Em 24 horas — contando das 7 da manhã de domingo, 18, até as 7 da manhã desta segunda-feira, 19,— 174 municípios registraram chuvas . Ararendá , a 346,5 km de Fortaleza , apresentou o maior volume, com 132 mm.

Com as precipitações observadas hoje, o Estado entra em sua faixa de normalidade para as chuvas de fevereiro. Os 103 mm registrados até o momento aproximam-se de sua média histórica de 121,3 mm.

Em seguida, estão as cidades de Milagres, com 116,3 mm; Cedro, com 115 mm. No caso deste último, as precipitações das últimas horas superaram o acumulado de todos os primeiros 18 dias de fevereiro, período em que houve registro de 64 mm .

Há destaque também para o município de Nova Russas, com 110 mm; Fortaleza com 90,5 mm e Missão Velha, com 87 mm. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu em 174 dos 178 municípios informados e em 345 dos 356 postos que informaram seus registros.

Destes postos, 175 registraram chuvas acima dos 20 mm, 86 registraram acima de 40 mm, 53 acima de 50 mm, 16 acima de 80 mm e 4 postos acima dos 100 mm. A Funceme explica que as fortes chuvas se devem a áreas de instabilidade causadas pela chegada da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal indutor de chuvas do estado.

Além desses, efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, interação dos ventos com o relevo, calor e umidade propiciam os temporais. Ainda nesta segunda-feira, a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu aviso meteorológico para reforçar as condições favoráveis de chuva em todas as macrorregiões do Ceará até esta quarta-feira, 21.

O aviso meteorológico tem validade até o meio-dia desta terça-feira, 20. Conforme o aviso, as regiões Centro-Sul e Cariri do Estado estão com aviso de risco alto de chuvas intensas, ou seja, a probabilidade do registro de chuvas por lá está acima de 70%.

O órgão aponta ainda que as regiões da Ibiapaba e oeste e Sul do Sertão Central dos Inhamuns podem apresentar acumulados que variam entre moderado e forte. Já na região do Maciço de Baturité de faixa litorânea podem apresentar chuvas, mas com acumulados menores do que na grande maioria do Estado.