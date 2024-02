Santa Quitéria registra maior chuva do Ceará no dia

Logo atrás, as cidades de Aracati e Icapuí , ambas no Vale do Jaguaribe, registraram a segunda e a terceira maior chuva, com respectivamente 92.3 mm e 75 mm. Mais de 100 municípios tiveram precipitações durante o período no Estado. Os dados seguem em atualização no calendário de chuvas da Funceme.

O município de Santa Quitéria , localizado no Sertão Central e Inhamuns, a 229 quilômetros (km) de Fortaleza , registrou a maior chuva do dia no Ceará. Entre as 7 horas da manhã dessa segunda-feira, 19, e o mesmo horário desta terça, 20, a cidade recebeu 120 mm de precipitação, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

De acordo com a Fundação, as chuvas se devem à formação de áreas de instabilidades, causadas pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal indutor de chuvas do Ceará.

Previsão do Tempo

A tendência é de que a chuva continue a cair em todo o Estado, pelo menos até a próxima quinta-feira, 22. Conforme previsto pela Funceme, as principais ocorrências devem atingir as regiões da Ibiapaba, Cariri e oeste e sul do Sertão Central e Inhamuns, durante os períodos da tarde e noite de hoje e madrugada de quarta-feira, 21.

Para o Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e norte da região Jaguaribana são esperados registros com intensidade de fraca a forte, também na madrugada de amanhã.

Até quarta, o céu deve se manter entre parcialmente nublado e nublado, com altas chances de chuvas em todo o Ceará. Já na quinta, a expectativa são de precipitações isoladas, com as nuvens nas mesmas condições de hoje.

A temperatura deve atingir números máximos em torno de 35 °C no Sertão Central e Inhamuns e Vale do Jaguaribe, enquanto as mínimas são esperadas para o Cariri e Ibiapaba, com quedas até 23 °C.