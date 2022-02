Cinco suspeitos de integrar grupo criminoso são presos em Ipu

Cinco pessoas foram presas suspeitas de integrarem uma organização criminosa nessa sexta-feira, 4, em Ipu, município distante 332 km de Fortaleza. Segundo a Polícia Civil do Estado (PC -CE), o grupo criminoso seria oriundo do Rio de Janeiro, mas com atuação no Ceará. Os suspeitos também são acusados pelo crime de ameaça.

A ofensiva, intitulada de “Fake Threat”, teve início ainda em 2021. As investigações foram iniciadas após ameaças contra um agente de segurança pública, cometidas pelas redes sociais, serem noticiadas a Delegacia Municipal de Ipu. Os indivíduos envolvidos no grupo criminoso também teriam ligação com o tráfico de drogas na região.

Em outubro do ano passado, a PC-CE realizou a prisão de dez pessoas supostamente ligadas ao grupo. Na última sexta, 4, mais quatro pessoas foram localizadas e presas. Um quinto envolvido no crime teve o mandado cumprido em uma unidade prisional.



