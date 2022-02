Jovem tem casa invadida, tenta fugir, mas é baleado e morre no Meireles

Um jovem de 25 anos foi assassinado a tiros nesse sábado, 5, no bairro Meireles, em Fortaleza. Israel da Silva Venâncio estava em casa quando criminosos invadiram sua residência e atiraram contra ele. O homem ainda tentou fugir, mas foi atingido pelos tiros e não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram as primeiras a fazer o levantamento do caso.

Jovem assassinado no Meireles: nota da SSPD na íntegra

“A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), apura as circunstâncias de um homicídio que vitimou um homem de 25 anos. O crime ocorreu neste sábado (5), no bairro Meireles – Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza. Na ocasião, a vítima, que possuía antecedentes criminais por roubo a veículo e associação criminosa, foi morta a tiros em via pública. Equipes do DHPP, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram os primeiros levantamentos sobre o fato. Diligências são realizadas visando identificar a autoria do crime”.



