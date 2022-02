Grande Fortaleza registra menor número de mortes violentas em um mês desde outubro de 2019

Caucaia foi a área com maior número CVLI nesse mês de janeiro, com 16 episódios. Índice inclui casos de homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio

O número de mortes violentas reduziu 38% na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) em janeiro deste ano, quando comparado ao mesmo mês do ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). No último mês de janeiro foram registrados 57 casos, enquanto em 2021 foram 92.

O registro de janeiro de 2022 é a menor quantidade mensal de mortes violentas desde outubro de 2019, quando a RMF teve 52 episódios. No ano passado, setembro foi o mês mais violento, com marca de 94 mortes. O índice divulgado pela SSPDS inclui casos que se enquadram como homicídio doloso, feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio — Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI).

Entre as Áreas de Segurança Integrada (AIS) da RMF, a que registrou maior número de mortes foi a que engloba o município de Caucaia, com 16 registros. Na sequência, aparece a região que inclui os municípios de Itaitinga, Horizonte, Pacajus e Chorozinho, com 13 óbitos violentos. Além da RMF, composta por 18 municípios, Fortaleza e o Ceará também registraram diminuição dos CVLIs, com 29% e 18% de retração, respectivamente.

O titular da SSPDS, Sandro Caron, apontou que o combate ao crime na RMF é uma das prioridades da segurança pública do Estado. Conforme o gestor, algumas estratégias adotadas pela pasta foram fundamentais para a redução. “A Polícia Civil, por exemplo, montou núcleos de homicídios nas cidades da Região Metropolitana com maior incidência de casos”. argumentou em nota.



