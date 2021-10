Dez pessoas são presas em Ipu suspeitas de ameaçar policiais

Dez pessoas foram presas, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 28, suspeitas de ameaçar agentes da Polícia Civil de Ipu, a 302 quilômetros de Fortaleza. Os detidos são investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e associação criminosa. A Operação Fake Threat investiga duas mulheres e oito homens suspeitos de serem os responsáveis por ameaçar agentes de segurança pública que atuam na Polícia Civil por mensagens divulgadas por meio das redes sociais.

LEIA MAIS| Estatísticas de criminalidade, dados sobre foragidos e relatos de ameaças mapeiam ações policiais

A operação contou com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), e das Delegacias Regionais de Crateús e de Sobral, e Municipal de Ibiapaba, além do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte. As prisões ocorreram nos bairros Boa Vista, Caixa D’água, Cafute, Grota, Escondido. Cerca de 50 policiais e 14 viaturas foram usados na ação.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags