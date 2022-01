Vídeo registra resgate de crianças se afogando em praia do litoral de São Paulo

Em Guarujá, São Paulo, o resgate de uma criança, de 11 anos, e duas adolescentes, de 13 e 16, que estavam se afogando, foi registrado em vídeo por um guarda-vidas do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar). Nas imagens, as vítimas pedem socorro e logo em seguida são resgatadas pelo salva-vidas. Caso ocorreu na Praia de Pitangueiras, por volta das 10 horas desse sábado, 8.

Veja o momento do resgate

Segundo o portal G1, um agente do GBMar realizava trabalho preventivo de moto aquática quando se deparou com a ocorrência. O grupamento explicou que, nesse caso, as vítimas estavam entre o grau 0 e o grau 1 de afogamento, o que significa que ainda estavam no período inicial do afogamento. Ainda segundo o GBMar, as vítimas são de Minas Gerais e da mesma família.

Durante o resgate, registrado em vídeo, os três jovens gritam por socorro. A primeira a ser resgatada alerta ao profissional na moto aquática que seu irmão, de 11 anos, também precisa de ajuda. Em meio aos gritos de socorro, a segunda vítima é resgatada, e por fim, o menino.

No percurso, o profissional tenta manter a calma dos jovens. Todos foram socorridos com auxílio de uma moto aquática e ali ficaram até serem devolvidos à faixa de areia. Todas as vítimas foram entregues aos pais.



