19 pessoas foram salvas de afogamentos em praias do Ceará neste fim de semana

O Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) resgatou 19 vítimas de afogamentos em Fortaleza e no município de Caucaia entre sexta-feira, 31 de dezembro, e o domingo, 2 de janeiro. A maioria dos atendimentos ocorreu na Praia do Futuro, na Capital. Além dos resgates, 2.077 prevenções de afogamentos foram realizadas na faixa litorânea cearense.

No sábado, primeiro dia do ano, 15 banhistas foram salvos na Praia do Futuro. Conforme os bombeiros, 10 são cearenses, três são turistas vindos de Manaus/AM; uma pessoa é de São Paulo/SP e uma de Teresina/PI. No domingo, dois banhistas foram salvos, provenientes do município de Maranguape. Um turista vindo de Brasília também foi salvo durante o fim de semana.

De acordo com o 1º tenente Bruno Torquato de Sousa, “além de salvar 19 banhistas de afogamento, os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros realizaram 2.077 prevenções de afogamentos". "Também foram utilizadas 12 placas de sinalização ao longo da faixa de areia”, resume.

“O Batalhão de Busca e Salvamento viabilizou para essas ações 89 guarda-vidas em 38 postos, além de doze quadriciclos, seis viaturas quatro por quatro e sete motos aquáticas e do apoio de duas ambulância”, detalha o oficial de praia.



