Cabra é resgatada após cair em cacimba de 12 metros em Itapipoca

Uma cabra foi resgatada de uma cacimba de 12 metros de profundidade na manhã desta quarta-feira, 5, no município de Itapipoca, a 139,9 quilômetros de Fortaleza, após cair no local. O resgate ocorreu pela 5ª Companhia do 3º Batalhão de Bombeiros Militar (5ªCia/3ºBBM) na localidade do Sítio do Meio, no município.

De acordo com o subtenente Rivelino, foi utilizado um cabo com um laço e um nó de correr. “Foi feita a amarração, conseguimos laçar o animal com segurança e assim fazer o seu resgate por meio de içamento”, disse. Após o resgate, o animal foi entregue ao solicitante da ocorrência, identificado apenas como Senhor Paulo.

A equipe de Busca e Resgate da 5ªCia/3ºBBM foi composta pelo subtenente Rivelino, cabo Fabrício, soldado Erisvando, soldado Nogueira e soldado Felipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme balanço do Corpo de Bombeiros, em 2021, foram registrados 6.252 animais pela Corporação em todo o Ceará. No ano anterior, o número foi de 5.217. Em 2019, a quantidade de resgate foi de 3.919 animais em Fortaleza e no interior do Estado.

Sobre o assunto Cadela fica presa entre paredes após se assustar com fogos de artifício durante Ano Novo

19 pessoas foram salvas de afogamentos em praias do Ceará neste fim de semana

Gatos causaram mais de 100 incêndios em casas na Coreia do Sul, alertam bombeiros

Prevenção

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) alerta para os cuidados que se devem ter ao encontrar um animal silvestre. Entre as orientações, estão: manter sempre distância do animal; não tentar capturá-lo para não ferir ou machucá-lo e acionar uma equipe do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate, por meio do número 193. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados.

Além disso, a CBMCE, orienta os condutores de veículos que quando visualizarem animais em vias de tráfego, sempre reduzir a velocidade ou parar o veículo. A iniciativa poderá evitar acidentes e não machucar o animal, na maioria dos casos, levando-o à morte.

No caso de poços, valas e cacimbas, é recomendado que os locais devem estar cercados, sinalizados e tampados para se evitar situações de acidentes. O Corpo de Bombeiros alerta que os animais e as crianças são curiosos e podem não ter noção do perigo.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags