Travesti é espancada em Fortaleza e passa por cirurgia: "Até a unha foi arrancada"

Uma travesti foi espancada em Fortaleza na última quarta-feira, 27, e segue internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), Centro, com fraturas. Não há informações confirmadas sobre as circunstâncias do crime.



De acordo com uma fonte da área da saúde que realizou o atendimento da vítima, ela teve fratura no antebraço. "Ela teve fratura de ulna, uma lesão comum nos casos de espancamento, pois a pessoa usa o antebraço para defender a face", afirma.

"O corpo dela estava bastante machucado, vários hematomas. Até a a unha foi arrancada a pauladas. Teve lesão no couro cabeludo e sangrou bastante, mas graças a Deus não houve TCE (traumatismo craniano encefálico). Ela está na enfermaria e realizou a primeira cirurgia de fratura exposta da ulna", informou a fonte.

A família da vítima estava abalada e não teve condições de conversar com a equipe de reportagem. A tia amparava a avó da travesti espancada. Uma das familiares chegou a dizer que queria que fato viesse ao público. "Eu não quero que ela seja mais uma Dandara", fazendo referência ao caso da travesti que foi morta vítima de espancamento no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, no ano de 2017.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso é apurado pelo Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV). Diligências são realizadas neste momento. "Não foi identificado nenhum Boletim de Ocorrência (BO). Dessa forma, a PC-CE trabalha para chegar todas as informações acerca da ocorrência", divulga o órgão.

Um levantamento realizado pelo O POVO mostrou que quatro pessoas trans foram mortas no Ceará em 2022 e que nenhum suspeito foi preso. Três dos crimes aconteceram na Grande Fortaleza e um quarto no interior do Ceará.

