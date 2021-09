Três pessoas são mortas a tiros em estabelecimento comercial de Independência

A Polícia segue investigando a motivação do crime e buscando os autores do triplo homicídio. As vítimas tratam-se de uma mulher de 35 anos e dois homens, sendo um de 30 e outro de 31 anos

Três pessoas foram mortas em um estabelecimento comercial por disparos de armas de fogo em Independência, município localizado a 310,5 quilômetros de Fortaleza, no início da tarde desta sexta-feira, 24. De acordo com informações preliminares coletadas por equipes policiais, trata-se de uma mulher de 35 anos e dois homens, sendo um de 30 e outro de 31 anos. Não foi divulgada a identidade das vítimas.

As buscas seguem em andamento para investigar a autoria do crime, que segue desconhecida. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também foi acionada para atuar no caso, em que um inquérito policial foi instaurado na Delegacia Municipal de Independência.

A população pode contribuir, com a garantia de sigilo e anonimato, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3675-1620, da Delegacia Municipal de Independência. É possível ainda contatar o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para falar com o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

