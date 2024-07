Mulher suspeita de esfaquear adolescente de 15 anos é presa

Imagem de apoio ilustrativo.A mulher de 44 anos foi presa pela Polícia Civil do Ceará Crédito: Divulgação/SSPDS

Uma mulher suspeita de esfaquear uma adolescente de 15 anos foi presa pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nessa segunda-feira, 29. Ela estava foragida desde a última quinta-feira, 25, após a ocorrência, registrada dentro do Mercado Municipal de Iguatu, no bairro Centro, em Iguatu, a 388,82 quilômetro de Fortaleza (RMF). No local, câmeras de videomonitoramento filmaram o momento em que a mulher, de 44 anos, atinge a adolescente com um objeto perfurante. Em seguida, populares tentam tirar a mulher de perto da vítima. Informações preliminares apontam que a suspeita é madrasta da jovem. A menina foi socorrida para uma unidade médica e ainda não há informações sobre o seu estado de saúde. A mulher foi presa em um imóvel residencial no bairro Flores, em Iguatu, após cumprimento de mandado de prisão preventiva pelos crimes de tentativa de feminicídio e crime de violência física no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.